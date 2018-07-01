İran'da su krizi büyüyor! Polis protestoculara ateş açtı: 1 ölü

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürremşehr kentinde musluklardan kirli su akmasını ve su kesintilerini protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Sosyal medyada, polisin protestoculara göz yaşartıcı gaz kullandığı, ateş açtığı ve bazı göstericilerin yaralandığı görüntüler yer aldı. Bir göstericinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Çıkan olaylarda kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan kirli ve tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor. Huzistan eyaletinde 65 kişinin zehirlenme şüphesiyle dün hastanelere başvurduğu bildirilmişti. Üç gündür Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde, su sorununu protesto ediliyor.