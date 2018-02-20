T24 LogoT24 Logo
Haberler

İran'da düşen yolcu uçağının enkazı bulundu

20 Şubat 2018 15:10

İran'da iki gün önce 60 yolcu ve 6 mürettebatıyla birlikte Zağros dağlarına düşen Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) sözcüsü Ramezan Şerif "Devrim Muhafızları'na ait helikopterler bu sabah uçağın enkazını Dena dağında buldu" dedi. Aseman Havayolları'na ait EP3704 sefer sayılı ATR-72 yolcu uçağı pazar sabahı Yasuc kentine gitmek üzere Tahran'dan kalktıktan 45 dakika sonra radardan kaybolmuştu. İranlı yetkililer uçağın düştüğünü ve kurtulan olmadığını açıklamıştı. Hava şartlarının düzelmesiyle helikopterlerin enkazı tespit edebildiği belirtildi. Helikopter pilotlarından biriyle konuşan IRIB muhabiri, pilotun 'enkaz çevresinde çok sayıda kişinin naaşını' gördüğünü söylediğini aktardı. İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazasına ve 2.000'in üzerinde insanın ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.

ETİKETLER

iranuçakuçak enkazyolcu uçağı enkaz

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24