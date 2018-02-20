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İran'da çıkan olaylarda 3 polis hayatını kaybetti

20 Şubat 2018 13:45

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili Gonabadi tarikatı mensubu 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı. Mehr Haber Ajansı, başkent Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda polisin üzerine otobüs sürerek 3 emniyet mensubunun hayatını kaybetmesine neden olan eylemcinin tarikat üyesi Yaver Muhammed Selas olduğunu duyurdu. Tarikat mensuplarıyla polis arasında gerginliğin sürdüğü belirtiliyor. Silsileyi Nimetullahi olarak da isimlendirilen Gonabadi tarikatı, Seyyid Şah Nimetullahi Veli tarafından hicri 8'inci yüzyılda kurulan bir Şii tarikatı olarak biliniyor.

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