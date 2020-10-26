İran polisinin sokakta işkence yaptığı Mehrdad Sepehri hayatını kaybetti

İran'ın Meşhed kentinde polisler tarafından direğe kelepçelendikten sonra elektro şok verilen ve biber gazı sıkılan Mehrdad Sepehri hayatını kaybetti. Sepehri, uğradığı işkence sonrası karakola götürüldüğü sırada, polis aracında hayatını kaybetti.

Sepehri'nin kardeşi Iran International'a yaptığı açıklamalarda, yaşanan bir anlaşmazlıktan sonra Sepehri'nin eski eşi ve kayınpederinin polisi aradığını, polisin Sepehri'yi gözaltına almak için araç beklerken işkence yaptığı belirtildi.

Sepehri