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İran Özel Kuvvetleri'nin vazo' imtihanı

27 Aralık 2016 15:57

İran Ordusu'nun ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu dosta düşmana göstermek isteyen yetkililer askerlerin yeteneklerini gösterebilmesi için bir tatbikat tertip etti. Askerler yakın dövüş tekniklerinin fazlasıyla gelişmiş olduğunu göstermek için arkadaşlarının sabitlediği vazoyu tek vuruşla kıracaklardı. Ama beklenen olmadı. Tribünleri dolduran üst rütbeli askerler ve İran Ordusu'nu yöneten generallerin karşısında İran Özel Kuvvetler'nin askerleri bir vazoyla başa çıkamadı. Sayısız deneme, havada uçuşan tekmeler ve yumruklar, vazoya kâr etmedi. Eğitimlerini bitirmiş askerlerin "vazo çaresizliği" canlı yayında büyük bir rezalete dönüştü. Askerler vazoları kıramayacaklarını anladılar ve gösteriyi sonlandırdılar. Yüksek rütbeli seyirciler ise sahnedeki askerlere selam bile vermeden alanı terk etti.

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