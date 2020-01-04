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İran'la başlayan tartışma 'Kemalizmle' bitti; Öğüt 'Kemalistleri' suçladı, Saymaz 'İslamcıları' eleştirdi

04 Ocak 2020 10:12

Habertürk'te yayınlanan 'Enine-Boyuna' programında gazeteci İsmail Saymaz ile iktidara yakın akademisyen Selman Öğüt arasında 'Kemalizm- İslamcı' tartışması yaşandı.

Dün akşam ( 3 Ocak) yayınlanan programda ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesi ve bölgede yaşanan gerilim konusu masaya yatırıldı. 

Tartışma sırasında Türkiye'nin İran ve ABD arasında yaşanan gerilimde nasıl bir pozisyon alacağı konusu konuşulurken Türkiye'nin bölgesel politikalarına geldi. Konunun İran ve Türkiye ilişkilerine gelmesi üzerine akademisyen Selam Öğüt ve gazeteci İsmail Saymaz arasında 'Kemalizm-İslamcı' tartışması alevlendi.

Öğüt'ün "Bu ülkede İran'ı şeytanlaştıran Kemalistlerdi. 'Hadi İran'a diyerek' Müslümanlara hakaret ediyorlardı" dedi. Öğüt'ün bu sözleri üzerine söz alan gazeteci İsmail Saymaz, "Kemalistler aynı zamanda Müslümandır. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır, bu ülkede İslamcılar marjinal bir azınlıktır" dedi. 

 

 

 

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