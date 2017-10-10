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İran dini lideri Ayetullah Hamaney: Çocuğunuza Türkçe öğretin

10 Ekim 2017 20:21

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Azeri bir anneye çocuğuna Türkçe dil öğretmesini söyledi. Sosyal medyaya İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in küçük bir çocukla sohbet ettiği görüntüler yansıdı. Görüntülerde, çocuğun Hamaney'e üzerinde bir şeyler yazılı bir kağıt gösterdiği görülüyor. Kağıda bakan Hamaney ise çocuğa Farsça birkaç soru soruyor. Ardından da Azerbeycanca "“Maşallah. Sən Türksən, ya Farssan?" (Maşallah. Türk müsün, Fars mı?) sorusunu yöneltiyor. Bu soru üzerine devreye giren anne, çocuğunun Türk olduğunu ancak Türkçe dil konuşmayı bilmediğini belirtiyor. Azeri kökenli Ayetullah ise "Okulda ve sokakta Farsça öğretiliyor. Siz de evde Türkçe öğretin, her ikisini de bilsin" yanıtını veriyor.

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İran dini lideri Ayetullah Hamaney: Çocuğunuza Türki dil öğretin

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