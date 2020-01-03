İran Devrim Muhafızları Sözcüsü ağlayarak ABD'yi tehdit etti

03 Ocak 2020 15:57
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından katıldığı bir canlı yayında ağladı.
İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından ordu mensupları yasta.
Ülkede protestolar devam ederken yerel bir televizyon kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, “Amerikalıların ve siyonistlerin neşesi uzun sürmeyecek ve yerini mateme bırakacak” ifadesinden sonra gözyaşlarına boğuldu.
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