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İran'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor; güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı

13 Ocak 2020 10:31

İran'da, düşürülen Ukrayna Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni protestolara dönüştü. Başkent Tahran'da düzenlenen anma törenine katılanlar, 176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili hükümetin sorumluluğunu gizlemesine tepki gösterdi. 

Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerde de yapılan protestolarda binlerce kişi sokağa çıktı. Hamaney'i istifaya çağıran protestocuların Ali Hamaney ve Kasım Süleymani posterlerini yırtarak yere attıkları görüldü.

Öte yandan İran güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açtığı bildirildi. İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad görüntüler paylaşarak İran'da bir protestocunun vurulduğunu belirtti. Alinejad'ın, "Suçu neydi? Düşürülen uçaktaki hayatını kaybeden 176 sivil için yas tutmak ve rejime öfkeli olmak" notuyla paylaştığı görüntülerde kanlar içinde bir protestocu görünüyor. 

 

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