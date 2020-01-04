İran'da tarihi öneme sahip Cemkeran Camii’nin kubbesine savaş anlamına gelen kırmızı bayrak çekildi

İran'ın en önemli komutanlarından biri olan ve ABD tarafından yapılan bombardımanla öldürülen Kasım Süleymani için İran'da tepkiler devam ediyor.

İran’ın Kum şehrinde bulunan ve Şiiler simgesel bir önemi bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine İran'da savaş anlamına gelen kızıl bayrak çekildi.

Çekilen kızıl bayrağın İran kültüründe savaş anlamına geliyor.

Bazı yabancı ajanslarda yer alan haberlere göre bu olayla birlikte İran tarihinde ilk kez kızıl bayrak çekilmiş oldu.