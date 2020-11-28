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İran'da suikastle öldürülen bilim insanı için protesto

Göstericiler, İran hükumetini suikasti engelleyememekle suçladı

28 Kasım 2020 17:25

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan grup, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin suikast ile öldürülmesini protesto etti ABD ve İsrail bayraklarını ateşe veren öfkeli grup, İran hükümetini suikastı engelleyememekle suçladı.  

İran'da dün nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikaste uğrayıp ölmüştü.Başkent Tahran’da Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan öfkeli bir grup, Mahabadi’ye yönelik gerçekleşen suikastı protesto etti. "ABD ve İsrail’e ölüm" sloganları atılan gösteride, “Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasının ek protokol uygulaması durdurulmalı" yazılı pankart açıldı.

Protestoda ABD, İsrail bayrakları ateşe verilirken, İran hükümetinin Fahrizade suikastını engelleyememesi ve daha önceki saldırılara istenilen karşılığı vermemesi de eleştirildi. Göstericilerin yaptığı konuşmada, "Ruhani hükümetinin gereken tepkiyi göstermemesinden dolayı öğrenciler ve halk olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Artık slogan atmak yeter" ifadeleri kullanıldı.

 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mahabadi suikastının İsrail rejimi tarafından gerçekleştirildiğini savunarak uygun bir zamanda İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi. 

 

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