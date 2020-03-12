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Birleşmiş Milletler: Çöl çekirgeleri yeniden üremeye başladı

12 Mart 2020 13:24

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü, yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerinin oluşmaya başladığına dikkat çekti.

​Bölgedeki durumun ‘alarm verici’ seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Çekirge istilasının İran ve Irak'ı da etkisi altına aldığı Twitter'da Trend Topik olsa da iddia hiçbir kaynaktan resmi olarak doğrulanmadı. 

 

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