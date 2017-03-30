Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Her iki taraf da bayraklarını indirmeli

Irak'ın Kerkük kenti İl Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluşlarda Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının da asılmasını onayladı. Kentte IKBY bayrağının asılması kararının alındığı oturumu boykot eden Türkmen ve Arap üyeler toplantıya katılmazken 26 Kürt kökenli Meclis üyesinin üyenin katılımıyla karar oy birliğiyle onaylandı. On iki yıl önce Kerkük'te yapılan yerel seçimle birlikte Kerkük İl Meclisi, 9'u Türkmen, 6'sı Arap 41 üyeden oluştu. Oylamanın ardından meclis içerisine ve valilik binasında Irak bayrağının yanına IKBY bayrağı asıldı. Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının tek taraflı onayla kentteki kamu binalarına asılması kararına tepki amacıyla gösteri düzenledi. Kentteki Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen gösteriye katılan binlerce Kerküklü, ellerinde Türkmen bayraklarıyla valilik binası önüne yürüdüler. Tek taraflı olarak alınan kararı reddeden Türkmenler attıkları sloganlarda Kerkük valisinin istifasını istedi. Kentteki gösterilerden hemen sonra Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Milletvekili Erşet Salihi ve kentteki tüm Türkmen Siyasi parti temsilcileri ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkmen haklarını elde etmek ve tek taraflı kararla Kerkük'teki kurum ve kuruluş binalarının üzerinde IKYB bayrağının asılmasına karşı federal mahkemeye başvuracaklarını belirten Salihi, "Tüm etnik ve mezhep gruplarının yaşadığı Kerkük kentinde tek taraflı kararla IKYB bayrağının asılmasını federal mahkemeye şikayetimizi belirteceğiz. Kentte IKYB bayrağının yanında biz de bayrağımızı dikeceğiz. Federal mahkeme bir tek bizim değil onların da bayrağını kabul etmemeli. O zaman her iki taraf bayraklarını indirmeli" dedi.