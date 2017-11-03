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IPhone X'in yüz tanıma özelliği ikizleri ayırt edebiliyor mu?

03 Kasım 2017 13:57

Business Insider, iPhone X'un yüz tanıma özelliğine göz attı. Doğal olarak yüz tanıma özelliğini hile yoluyla yenmek için ikiz birisinin kardeşinin yüzünü kullandı. Nokta projektörü, kızılötesi kamera ve ışık projektörü gibi detaylarla çalışan sistem, bugün yapılan demelere göre ikizleri ayırt etme konusunda sorun yaşıyor. Business Insider tarafından yapılan demelerde telefonun ikizleri ayırt edemediği ve kilidi açtığı söyleniyor. Bu noktada birbirlerinden aile üyelerinin ayırt edemediği kadar benzeyen ikizlerde denenen Face ID, dünyanın geneli için olmasa da bazı insanlar açısından işe yaramayacak gibi görünüyor.

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