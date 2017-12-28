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iPhone X yardımıyla yüzünü görünmez hale getirebilirsiniz...

28 Aralık 2017 15:49

Apple bir süredir kötü günler yaşıyor olsa da, 2017’nin sonlarına damgasını vuran iPhone X’lar hala satmaya devam ediyor. Parmak izi okuyucudan vazgeçip FaceID isimli yüz tanıma özelliğine geçmesiyle telefon, yüzünüzü çok daha iyi şekilde tanımaya başladı. Yüzünüzü 3 boyutlu şekilde tarayabilen Truedepth kamerası sayesinde ışık, sakal gibi ortamlardan etkilenmeyen kamera, haliyle bu özelliğini oyun ve diğer uygulamalarda da kullanıyor. iPhone X’un bu özelliğinin farklı bir amaçla kullanabileceğinin farkına varan Kazuya Nashiro isimli bir uygulama geliştiricisi, üzerinde çalıştığı bir uygulamanın önizlemesini resmi Twitter hesabında paylaştı. Uygulama, yüzünüzü gözler ve ağız hariç tamamen kaldırıyor ve bir nevi görünmez yapıyor.

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