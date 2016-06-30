ABD'de Aaron Chervenak adlı bir adam Las Vegas'ta küçük bir tören düzenleyerek iPhone ile evlendi. ‘hayvan düğünleri’ gibi uçuk nikahlara sahne olan Las Vegas kentinde gerçekleştirilen nikahta Chervenak sosyal mesaj vermek istediğini belirtti. Nevada Eyaleti’nde küçük bir kilisede gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Chervenak ‘akıllı telefonla yatıp kalktığımız’ vurgusunu yaptı. Kilisenin yetkilisi Michael Kelly ise "İlk önce nasıl yani desem de daha sonra hadi yapalım bu iş dedim. Cansız objelerle evlenmek isteyen pek fazla insan yok" dedi.