iPhone 7’de gizli kulaklık girişi!

Apple'ın yeni iPhone'ları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, belki de şimdiye kadar piyasaya çıkmış iPhone'lar içerisinde en radikal değişikliğe sahip olanları. Söz konusu bu radikal değişiklik ise sizin de tahmin edebilceğiniz gibi kaldırılan kulaklık girişi. Apple, bu hamlesini büyük bir yenilik olarak tanımlıyor ancak bu durumdan memnun olmayan Apple kullanıcılarının sayısı oldukça fazla. Hal böyle olunca da Apple'ın bu hamlesi çoğu kişi için alay konusu haline gelmiş. TechRax adlı kanalın sahibi olan YouTuber için de bu durum söz konusu. iPhone 7 alan YouTuber, ''çok eşsiz'' bir yöntem ile yeniden telefona kulaklık girişi kazandırdı.