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İntiharından saatler önce Linkin Park'ın solisti Chester Bennington

21 Eylül 2017 12:24

Linking Park'ın solisti Chester Bennington'ın eşi Talinda Bennington, sanatçının intiharından 36 saat önceki görüntülerini yayımladı. Talinda Bennington, depresyon konusunda farkındalık yaratmak istiyor. Talinda Bennington, attığı tweette, "Ölümünden 36 saat önce işte böyle bir şeydi. O bizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik" ifadelerini kullandı. 41 yaşında hayatını kaybeden Linkin Park solisti Chester Bennington, nu metali, yazdığı şarkı sözleri ve müzik merakı ile değiştirmişti. Linkin Park, metal ve rap müzik türlerini birleştiren ilk grup değildi, ancak bunu en başarılı yapan grup olmuştu. Grubun ilk albümü, "Hybrid Theory", ABD'de 10 milyon satış rakamına ulaşırken, dünyada da 50 milyondan fazla satmıştı.

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İntiharından saatler önce Linkin Park&#39;ın solisti Chester Bennington

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