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İntihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı

22 Haziran 2021 09:50

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün üst geçidine çıkarak intihara kalkışan vatandaşı mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii metrobüs üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı. İntihar eden vatandaşı gören mahalle bekçileri intihara kalkışan şahsı bir süre ikna etmeye çalıştı.

Bir anda kendini aşağıya bırakarak intihara kalkışan kişiyi mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı. 

İstanbul Küçükçekmeceintihara kalkışan vatandaşbekçi

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