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İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, Kübra Ece'nin balkona doğru koşarak kendini boşluğa bıraktığı görülüyor

04 Şubat 2022 13:33

İstanbul’da ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.’nin evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdiği iddia edilen Kübra Ece'nin düşmeden önceki anlarına ait yeni görüntüler ortaya çaktı. Ece’nin hayatını kaybettiği yerden uzak bir noktadan elde edilen görüntüde, genç kızın koşarak balkona geldiği, ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görülüyor.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre olay 29 Ocak akşamı gerçekleşti. Ev arkadaşı Ayşe Ç.’nin doğum gününü kutlamak için Esenyurt’a gidip kardeşi ve 4 arkadaşıyla bir kafede kutlama yapan Kübra Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine döndü.

Evinde arkadaşları ile saat 04.00 kadar sohbet eden Ece, Ayşe Ç.’nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin geçmişte ilişkisi olduğunu öğrendi. Mehmet Emre Ş.’nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi. Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile eski erkek arkadaşının evine giden Kübra Ece, saatler 04.30’u gösterdiği sıralarda salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu. Bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya uyruklu Luiza Marina Reis C. çıktı.

Mehmet Emir Ş. tarafından odadan çıkmaması konusunda uyarılan Brezilyalı kadının odadan çıkmasıyla  Kübra Ece, Mehmet Emir Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp alevlenmesi üzerine Kübra Ece balkona doğru koştu.

Ayşe Ç.’nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra Ece’nin peşinden koşup kendisini yakalamaya çalışırken Kübra Ece, balkondan kendisini boşluğa bıraktı. 

 

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