İnternetten yayın yaparken evini yaktı!

İnternet dünyası, Japonya'da yaşanan bir yangını konuşuyor. Japonya'nın Şikoku adasında, isminin Uşiro olduğu belirtilen internet kullanıcısının yaptığı küçük sakarlık pahalıya mal oldu. İnternetten yayın yaptığı sırada yakmaya çalıştığı kibriti kağıtların üzerine düşüren adam, alevlerin kısa süre içinde masanın üzerini sarmasına engel olamadı. Daha sonrasında giderek büyüyen alevler karşısında son derece yanlış hareketler sergileyen Uşiro, küçük bir kazanın korkunç bir yangına dönüşmesine sebep oldu. Kısa sürede giderek büyüyen alevler, evdekilerin kontrol edemeyeceği boyutlara ulaşınca itfaiye olaya müdahale etti. Dairenin bulunduğu apartmanın ağır hasar aldığı yangında, can kaybı yaşanmazken, küçük bir kazanın yanlış müdahaleler sonucunda böylesine korkunç. bir felakete dönüşmesi izleyenleri şaşkına çevirdi.