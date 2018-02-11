İnternetten yayın yapan platformlar RTÜK'e bağlanacak mı?

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık, internette yayın yapan Youtube, Netflix gibi platformların RTÜK'e bağlanması ve yeni düzenlemeler hakkında şunları söyledi: "RTÜK şu anda televizyonda hangi yetkiye sahipse internet platformlarında da aynı etkiye sahip olacak. İnternette hukuki boşluk oluştu. Gerek gençlere çocuklara ve ülkenin milli değerlerine yönelik tehditlere karşı harekete geçecek. Bunu özgürlükleri sınırlayıcı bir girişim olarak düşünmeyin. Televizyondaki düzenlemelerin aynısı, internet radyo ve televizyonunda da geçerli olacak. İlave ücret ve yayın sınırlanması gibi bir şey söz konusu değil" diyerek, RTÜK'ün kapatma kararı hakkında ise, "İnternette de televizyondaki yetkilerin aynısı kullanabilecek" dedi.