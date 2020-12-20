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İnternet kafe işletmecileri: "100 binden fazla aile perişan, HES kodu ile müşteri kabul izni versinler"

“Kısıtlama süreci artık geçmiyor"

20 Aralık 2020 16:30

İnternet kafe işletmecileri sosyal medyadan salgın sürecinde iflas noktasına geldiklerini anlatan ve yardım çağrısında bulunan bir video yayınladı. İnternet kafe işletmecileri adına açıklamalarda bulunan Kemal Öztürk, "100 binden fazla aile perişan, çok zor durumdayız,  HES kodu ile bizlere de müşteri kabul etme izni versinler” dedi.

“Kısıtlama süreci artık geçmiyor"

Öztürk, ilk kapanmanın ardından yaşanan ikinci kısıtlama ile artık zorlandıklarını ifade ederek şöyle konuştu;

“Pandemi süreci ile birlikte bizlerde işletmelerimize kilit vurmak zorunda kaldık. İlk kapanmada 107 gün işletmelerimiz kapalı kaldı. Sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre işletmelerimizi yarı kapasite ile açabildik. Lakin ikinci kapatmadan sonra bizler için çok daha zorlu bir süreç geçti. Hatta geçmiyor bile kira, vergi, elektrik su ve doğal gaz faturalar bir türlü durmuyor yani batıyoruz. Türkiye’deki internet kafe, playstaion, normal kafeler ve kahvehaneler çok zor bir süreçten geçiyoruz. HES kodu ile AVM’ler, otobüsler ve uçaklar müşterileri alabiliyor ve evlerine ekmek götürebiliyorken, sosyal mesafe kurallarına riayet eden bizimki işletmeler  HES kodu ile müşterilerini alabilsiznler. Rahat bir nefes alabilsinler istiyoruz.”

İnternet kafelerden destek çağrısı

İnternet kafe işletmecileri, Türkiye’nin çeşitli illerinden organize olarak hazırladıkları yardım çağrısı videosunu da sosyal medyada “internetkafem” hashtag'ı ile yayınladı. Videoda işletmeciler, geçinemediklerini  ve ayakta kalmakta iyice zorlandıklarını “bitiyoruz ,batıyoruz, yetmiyoruz” ifadeleri ile internet kafelere destek çağrısında bulunuluyor.

Kaynak: ANKA

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