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İnternet kafe işletmecileri: AVM'ler HES kodu ile müşteri alırken biz alamıyoruz; müsaade edin ekmeğimizi kazanalım

"Ne destek var ne iş yerlerimizi açabiliyoruz"

24 Aralık 2020 16:12

YOL TV'de yer alan videoda konuşan internet kafe işletmecileri, pandemi sürecinde zor durumda kaldıklarını belirterek "Ne destek var ne iş yerlerini açabiliyoruz" dediler. Bir esnaf AVM'lerin bu süreçte HES kodu ile müşteri alabildiğine dikkat çekerek "İnternet kafeler ve kahvehanelerin de HES koduyla açılmasına müsaade edin, ekmeğimizi kendimiz kazanalım" dedi. 

Başka bir esnaf da "Ne çocuğumuzun rızkını kazanıyoruz ne de elimize bir kuruş geçiyor. Pandemi başlangıcında 150 gün kapatıldık ve hiçbir şekilde destek görmedik. Zaten daha önceki borçlarımız birikmişken yeniden bir kapanışa girdik, bir şekilde destek verilmesi şart" diye konuştu. 

'Günah keçisi ilan edildiklerini' belirten başka bir esnaf da "Bizim bakmakla yükümlü olduğumuz bir ailemiz var, günlerdir 1 lira kazanamadım. Yetkiler bizi duysun" ifadesini kullandı. 

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