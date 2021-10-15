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İnternet hizmetinin başladığı Yenikapı-Hacıosman metro hattından canlı yayın; "Çok mutlu olduk, rahatladık"

İBB, M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başladı

15 Ekim 2021 14:28

İBB TV, internet hizmetinin başladığı Yenikapı-Hacıosman metro hattından canlı yayın yaptı. Vatandaşların görüşlerini alan Cansel Kiraz, "Bugün ilk gün diyebiliriz, metrodan yaptığım ilk canlı yayın. Burası M2 metro hattı günde yaklaşık 25 bin kişiyi taşıyor ve yeraltında olduğu için internet çekmiyor. Bu hattın sadece Haliç durağında çekiyordu" dedi. Görüşü alınan vatandaşlar da 'metroya internetin geldiğinden yeni haberlerinin olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını' ifade ettiler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başladı. İBB TV de internet hizmetinin başladığı Yenikapı-Hacıosman metro hattından canlı yayın yaptı. Görüşünü paylaşan bir genç, "Yeraltında giderken dışarıdaki insanlarla haberleşmek bazen gerekli oluyor. İletişim açısından güzel oldu" dedi. 

Başka bir genç de "Şu an çok mutlu oldum çünkü metro içinde hiçbir şey çekmiyor, iletişimsiz kalıyorduk. Şu an rahatladık" diye konuştu. 

Bir diğer vatandaş ise "Telefonla metroda dahi internete bağlanmak şu an için çok iyi olacak. Hep düşünüyorduk 'herhangi bir kötü olay olduğunda buradan dışarıya bağlanmak nasıl olacak?' diye. Ama hiçbir şekilde çözüm bulunacağını düşünmüyordum ama İBB buna çözüm bulabildiğine göre tüm sıkıntılar bitecek" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN - Yenikapı-Hacıosman metro hattında internet hizmeti başladı

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