İnsanların soluk borularından çıkartılan cisimlerden koleksiyon yaptı: Çivi, jeton, raptiye, vida, tel toka

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi bölümünde hastaların soluk ve yemek borusundan çıkartılan yabancı cisimlerin yer aldığı koleksiyon görenleri şaşırtıyor. İnsan vücudundan çıkartılan cisimler arasında en çok 13 santimlik bir çivi dikkat çekiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi bölümünde hastaların vücudundan çıkartılan birbirinden farklı yabancı cisimler görenlerin ilgisini çekiyor.

Geçmişten günümüze klinikte görev almış doktorlar yanlışlıkla yutulan yabancı cisimleri yaptıkları operasyonlarla hastaların vücudundan çıkarttıktan sonra biriktirdi.

Yaklaşık 25 yıldır sürdürülen gelenek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin tarafından devam ettirildi. 80 objenin bulunduğu koleksiyonda başta türban iğnesi olmak üzere; vida, para, jeton, balık kılçığı, raptiye gibi birçok yabancı cisim yer alıyor. Görenleri şaşırtan koleksiyonda ise en çok, bir hastanın boğazında açılan nefes deliğini temizlemeye çalıştığı sırada yanlışlıkla yuttuğu yaklaşık 13 santimetrelik çivi dikkat çekiyor.

"Saklayamadığımız organik cisimler de çıkarıldı"

Prof. Dr. Ekber Şahin, hastaların yemek ve soluk borularından çıkartılan objeler ile yapılan bu koleksiyonun oldukça değerli ve şaşırtıcı olduğunu ifade etti:

“Bu koleksiyon kliniğimizin koleksiyonu. Yıllardır devam eden bir koleksiyon. Bizden önceki çalışan hocalarımızla başlayan ve bizle devam eden bir koleksiyon. İlginç bulduğumuz; soluk yolundan ve yemek borusundan çıkarttığımız yabancı cisimleri biriktirdik. Çok değişik çeşitli cisimler var burada. Tabi bunlar sadece bizim saklayabildiklerimiz. Saklayamadığımız organik dediğimiz; fındık, fıstık ve leblebi gibi birçok yabancı cisim çıkarttık. Yine saklanması mümkün olan ama bazıları hastalar tarafından alınan yabacı cisimler de var. Oldukça değerli bir koleksiyon olduğunu görüyorum. Şu an elimizde 80 civarında yabancı cisim var. İçinde çok çeşitli maddeler var. Türban iğnesi; bozuk para, jeton, balık kılçığı, raptiye ve birçok yabancı cisim var.”

"Çoğunluğunu 1-3 yaş arasındaki küçük çocuklar da görüyoruz"

Şahin, en çok 1-3 yaş arası çocuklarda görülen bu durumun hayatı tehdit edici olduğunu söyledi:

“Yabancı cisim aspirasyonları hayatı tehdit edebilecek olaylar. Özellikle de çocuklarda çok tehlikeli. Biz bu yabacı cisim aspirasyonlarının büyük çoğunluğunu 1-3 yaş arasındaki küçük çocuklar da görüyoruz. Anne ve babalar bu konularda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tür kuruyemiş yiyecekleri evlerinde bulundurmalarını tavsiye etmiyoruz. Bulunduruyorlarsa da çok dikkatli olmaları ve çocuklarından uzak tutmaları lazım. Örneğin çıkarttığımız ilginç parçalardan bir tanesi tespih tanesidir. Çocuk ölmek üzereyken bize geldi, şükür kurtuldu.

Sadece çocuk yaşlarda görmüyoruz ileri yaşlarda da bu tür durumları görebiliyoruz. İleri yaşlarda hastalarımızın diş protezlerinin kırılıp aspire edildiğini ve yutulduğunu görebiliyoruz. Dişleri olmadıkları için ağızlarına aldıkları kemikli bir parçanın yemek borusunu tıkadığını görebiliyoruz. İlginçtir ilaç tabletini soluk borusundan çıkarttığımızı bilirim. Soluk borusundan kemikli et parçasını çıkarttığımızı bilirim.”

Şahin, yaptıkları koleksiyonda en çok 13 santimetrelik çivinin dikkat çektiğini belirterek, ”Bu gördüğünüz çivi yaklaşık 12-13 santimetre civarında. Bunu aspire eden hastamızın boynunda kalıcı bir trakeostomisi var. İçinde de gümüş kanülü var. Normal şartlarda hastamızın bunu çıkarıp temizlemesi gerekirken bulunduğu yerde bu çivi ile temizlemeye çalışıyor ve çivi elinden içeriye kaçırıyor. İlginç bir hikayesi var. Tabi dikkatli olmak lazım” şeklinde konuştu.