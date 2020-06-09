"İnsanları 'casus' diye sorgusuzca içeri atıyorlar; tam bir FETÖ taktiği"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasına değindi. Tezkan, "İnsanları tutuyorlar, 'casussun' diyerek sorgusuz, sualsiz içeri atıyorlar. Tam bir FETÖ'cü taktiği. FETÖ'cüler de yapmıştı" dedi.

"Türkiye zor ama aynı zamanda eğlenceli bir ülke" diyen Tezkan, "Mesela gazetecilik yapmak zor. İnsanları tutuyorlar, 'casussun' diyerek sorgusuz, sualsiz içeri atıyorlar. Tam bir FETÖ'cü taktiği. FETÖ'cüler de yapmıştı. Albayları 'general olmasınlar' diye bütün deniz kuvvetlerini 'casusluktan' içeri atmışlardı. Şimdi de gazeteciler aynı mantık hop içeriye..." diye konuştu.

"2-3 gün ortalarda yoktum neler olmuş, neler..." ifadesini kullanan Tezkan, "Akşam sokağa çıkmak yasak' çünkü 'virüs var, salgın var', sabah 'kaldırdık yasağı' neden kaldırdınız, 'halkımız öyle istedi' iki kararı veren de aynı mercii. En yetkili sahibi... Gazetelere baktım 'üç neden var' diyorlar. İnsanların sokağa dökülmesine, deniz kenarlarında dolaşmasına, parklarda sosyal mesafeyi unutarak maskesiz dolaşmasının üç nedeni varmış. Bunlar; 'virüsün etkisi azaldı', 'havalar ısındı', 'bu salgın bitti artık' şeklinde..." ifadesini kullandı.

"Bence iki neden daha var" diyen Tezkan, nedenleri şöyle sıraladı;

"Birincisi; Sağlık Bakanı, 'ikinci dalga beklemiyorum' dedi. 'Oh' dedi herkes. İkincisi, Cumhurbaşkanı 'halkıma eziyet etmem' dedi. Demek ki bizim evde kalmamız halka eziyetmiş. Peki bedeli ne? Umarım bedeli ağır olmaz... "