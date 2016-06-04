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İnsanlar olmasa dünyaya ne olurdu?

04 Haziran 2016 21:25

YouTube’da yayınlanan bir videoda insanların yok olması halinde dünyaya ne olabileceği anlatıldı. Videoda dünyanın yıllar içinde kendisini yenileyebildiği ve insanlara ihtiyaç olmadığı kaydedildi. Gezegenimizdeki doğal kaynaklar tükenirken, iklim değişikliği de her geçen gün daha da etkisini gösteriyor ve türler yavaş yavaş yok oluyor. Tüm bunlar yaşanırken, National Geographic’ten alınan görüntülerle hazırlanan bir videoda insanların yok olması halinde dünyaya ne olabileceği anlatıldı ve gezegenimizi kurtarma çağrısı yapıldı. Mind WareHouse kanalında yayınlanan videoda insanoğlunun yeryüzünden silinmesinden birkaç saat sonra tüm ışıkların söneceği, iki-üç gün sonra metro sistemlerinin çoğunun su pompalama sistemlerini çalışmaması nedeniyle suyla dolacağı, bir ay sonra ise nükleer santrallerdeki soğutma suyunun buharlaşmasının etkisiyle nükleer faciaların meydana geleceği ifade edildi. Binlerce yıl sonra ise varlığımızın tek belirtilerinin Çin Seddi, Mısır piramitleri gibi yapıların olacağı belirtilen 4 dakika 28 saniyelik video şu ifadelerle sona erdi: "Gezegenimiz biz olmadan da var olabiliyor, fakat biz onsuz olamayız. Gezegeni kurtarın.”

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