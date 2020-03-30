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İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları çıkardı

30 Mart 2020 16:29

Antalya’da giriş ve çıkışların kapatıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü, sahil bandı sokak hayvanlarına kaldı.

Spor, yürüyüş, güneşlenme, balık tutma ve denize girme gibi aktivitelerin yasak olduğu sahilde bir anne köpeğin 4 yavrusuyla birlikte oynaması görenlerin yüzünü güldürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu başlayan sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasın ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin araç ile yayalar için giriş ve çıkış noktaları kapatıldı. Genelgenin ardından sahil bandında görevi başındaki polis memurları dışında vatandaşlara rastlanılmadı. Terk edilmiş ıssız bir sahil görüntüsünün oluştuğu alansa sokak hayvanlarına kaldı.

Sahil onlara kaldı
Spor, yürüyüş, güneşlenme, balık tutma ve denize girmenin yasak olduğu sahilde bir anne köpeğin 4 yavrusuyla birlikte oynaması sahile gelemese de sahile yakın kesimdeki vatandaşların yüzünü güldürdü. Uzun süre yürüyüş alanında yürüyen anne köpeğin yavruları, yeşillik alanlarda da birbirleriyle oynadılar.

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