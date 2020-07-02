İnsan vahşeti: Yavru köpeklerin ayaklarını kesip ölüme terk ettiler!

02 Temmuz 2020 11:34
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kaç hafta önce dünyaya gelen 3 yavru köpeğin ayakları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi.
Olay Patnos ilçesi Çay Mahallesi'nde ağaçlık bir alanda meydana geldi. Bahçede gezen vatandaşlar, 3 yavru köpeğin ön ayaklarından birinin vahşice kesilerek ölüme terkedildiğini gördü. Tek ayakları olmadığı için güçlükle yürümeye çalışan köpekler zaman zaman dengelerini koruyamadıkları için düştü.
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