"İnsan korkarak işine gider mi, sağlıkçılar bu durumda; silah taşıyan biri nasıl bu kadar rahat hastaneye girebiliyor?"

Sağlıkta artan şiddet olaylarına tepki gösteren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, şiddet olaylarının sağlık hizmetine darbe vurduğunu belirtti ve "İnsan korkarak işine gider mi, sağlıkçılar bu durumda" dedi.

KRT TV'de yayınlanan 'Haftanın Panoraması' programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtlayan Yavuz, şunları söyledi:

"İnsan korka korka işine gider mi? Bir hastaneye sağlık çalışanı 'Acaba bugün başıma ne gelecek', diye işyerine gider mi? Bu kabul edilemez bir şey ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda tatmin edici bir şey yapmıyor olması da gerçekten kabul edilemez."

Yavuz, önlem alınmazsa daha kötü olaylar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunurken şöyle dedi:

"Sağlık Bakanlığı ne yapıyor, ne yapmayı düşünüyor?"

"Yaşanan bütün sıkıntılar, özellikle ekonomik sıkıntılar doğrudan şiddete yansıyor ki hatırlarsanız COVİD yasaklar döneminde aile içi şiddetin de arttığını, ekonomik ve sosyal parçalanmanın etkisiyle şiddetin aslında toplumsal yaşama sirayet ettiğini çokça tartıştık. Ama sağlık alalındaki şiddetin ve özellikle kadına yönelik şiddetin de önlenemez bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve gerçekten sağlıkçılar şu soruyu soruyorlar; 'Sağlık Bakanlığı peki ne yapıyor, ne yapmayı düşünüyor?' Yıllardır bu soruyu düşünüyorlar. Yani cebinde silah taşıyan birisi nasıl bu kadar rahat rahat bir hastaneye girebiliyor bir aile sağlığı merkezine girebiliyor? Hatırlarsanız geçmiş yıllarda hastaları ya da hasta yakınları tarafından öldürülen doktorlar da vardı, Ersin Arslan'ı unutmadık. Bu nasıl olabilir, nasıl kabul edilebilir?"

"Tweet atarak olmaz, önlem alınmazsa çok daha kötü olaylar yaşanabilir"

Sadece sağlıkta şiddetin değil, sokaktaki şiddetin arttığını vurgulayan Doç.Dr. Yavuz, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı; "Tweet atarak olmaz" ifadesini kullandı ve devam etti:

"Hekimle hasta arasına, sağlık çalışanı ile hasta arasına kimse giremez. Onların arasındaki ilişki güvene dayalıdır ama bu sağlıktaki şiddet bu güveni paramparça ederek ortamı bozuyor ve sağlık hizmetlerine büyük bir darbe vuruyor. Bu çok tehlikeli bir durum, bu sadece tweet atarak olmaz. Başta TTB olmak üzere sağlıkçılar yıllardır yasa tasarısı hazırlıkları yapıyorlar, öneriler getiriyorlar ve bunu bütün siyasal partilerle paylaşıyorlar ama görüyoruz ki daha da kötüye gidiyor ve işler giderek de karışıyor. Sağlık hizmetleri giderek bundan çok olumsuz etkilenecektir ve giderek de daha kötü bir ortama doğru gideceğiz gibi görünüyor. Bunun önü alınamazsa çok daha kötü olaylar yaşanabilir."