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İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı: Boşanmak terördür

06 Aralık 2018 13:53

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, “Yılda 130 bin boşanma yaşanıyor. Bu terördür” dedi. Arslan, 6-7 Aralık'ta İstanbul'da 20'nin üzerinde ülkenin katılımıyla gerçekleşecek ‘İnsan Hakları Zirvesi' öncesi Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Arslan, özetle şu ifadeleri kullandı: “Boşanma oranları çok yüksek. Yıllık 500-600 bin evlilik, 130 bini aşan boşanmayaşanıyor. Boşanma oranları Türkiye'de yüzde 20'leri aştı. Bu 130 bin ailede huzursuzluk anlamına gelir. Bu, eşlerin, çocukların, annelerin, babaların, akrabaların ciddi huzursuzluk içinde olduğunu gösterir. Bu aslında bir terördür, çocuk hakkı ihlalidir. Bu, çocuklar sevgisiz büyüyor demektir. Çocuklar, duygu boşluğu yaşıyor, kontrolsüz kalıyor demektir. Türkiye'nin en büyük sorunu insan hakları eğitimidir. Aile korunamıyor. Aile toplumun atom parçası, bunu koruyamazsak gençler uyuşturucuya ve teröre daha çabuk bulaşıyorlar. Artık aileleri televizyonlar eğitiyor, toplum parçalanıyor. Bu konuda Aile Bakanlığı'nın da gerekli çalışmaları yaptığını düşünmüyorum.” Arslan, kadın cinayetleri konusunda da medyayı suçladı: “Medyanın da sorumlu yayıncılık yapması lazım. Yapılan haberlerin şiddeti artırdığını söylemek mümkün. Sürekli öldürüp parçalamaktan bahsedenseniz insanların zihni oraya kayıyor. Keşke bizim medyamız güzel aileyi haber yapsa. Böyle olursa aileyi kurtarırız.”

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