İnsan hakları aktivistleri, sanatçı ve siyasetçiler 6-7 Eylül'ü anlattı: Yağmadan ibaret değildir

İnsan Hakları Derneği, İstanbul'da 1955 yılında, Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldığı haberleri üzerine gayrimüslimlere karşı başlatılan saldırıların yaşandığı 6-7 Eylül olaylarını andı. Dernek, yapılan basın açıklamaları ve anmaların yanı sıra sosyal medyadan da yaşanan olayın sonuçlarının dile getirildiği bir video serisi yayınladı.

Yayınlanan videolarda, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İHD eski Başkanı Akın Birdal, İnsan Hakları aktivisti Meral Çıldır, Gülten Kaya, yazar Yıldırım Türker ve oyuncu Kerem Fırtına 6-7 Eylül olaylarını anlattı.

6-7 Eylül Olayları

1955 yılınının 6-7 Eylül günlerinde, Atatürk'ün Selanik'teki evine bombalı saldırı yapıldığı haberleri üzerine İstanbul'da yaşayan Rum azınlıklar başta olmak üzere gayrimüslimlere yönelik toplu saldırılar yaşandı.

6-7 Eylül Olayları veya İstanbul Pogromu, olarak anılan olaylarda, Türk bayraklarıyla kamyonlarla taşınan kalabalık gruplar başta Rumlar olmak üzere Yahudi, Ermeni, Müslüman olmayan yurttaşların ev ve işyerlerine saldırdı. Bu süreçte 4 bin 214 ev, 73 kilise, 26 okul, 1 sinagogun yanı sıra işyeri ve dükkan benzeri toplam 5 bin 317 mekan yakıldı, yıkıldı, yağmalandı, kadınlara tecavüz edildi. Resmi rakamlara göre 60 olan tecavüze uğrayan ve utanmalarından veya korkmalarından dolayı şikayette bulunamayan kadın sayısının 400’e yakın olduğu tahmin edilmektedir.

Ölü sayısı kayıtlara 37 olarak geçti ancak bu sayının daha fazla olduğu da düşünülmektedir.