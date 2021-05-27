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İnşaatta çıkış yolunu bulamayan köpek metrelerce yüksekten aşağıya atladı

Aşağıya atlayan köpek daha sonra koşarak uzaklaştı

27 Mayıs 2021 15:03

İstanbul Sultangazi'de inşaatı devam eden bir binaya giren köpek, çıkış yolunu bulamadı. Kısa bir süre sonra binanın üst katına çıkan köpek, metrelerce yükseklikten aşağı atladı. Aşağıya atlayan köpek daha sonra ise koşarak uzaklaştı. 

Olay, dün öğlen saatlerinde Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaatı hala devam eden bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binaya giren köpek çıkış yolunu bulamayınca bir süre sonra binadan çıkabilmek için balkondan aşağıya atladı.

Aşağıya atlayan köpek daha sonra ise koşarak uzaklaştı o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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