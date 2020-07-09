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İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev inşa edildi

09 Temmuz 2020 13:50

İnşaat ustası gerekmeden ev yaptırmak artık mümkün. Belçika'nın Westerlo kentinde bir firma üç boyutlu (3D) yazıcı ile 15 günde iki katlı modern bir ev inşa etti.

Özel tasarıma sahip bu ev 3D yazıcı ile yapılan dünyadaki ilk ev olmasa da, projenin başındaki Kamp C şirketinin yöneticisi Emiel Ascione'ye göre, iki katlı ve tamamen inşaat yerinde mobil 3D yazıcıyla yapılan ilk ev.

90 metre karelik yaşam alanı olan, 8 metre yüksekliğindeki bu evin yapımında neredeyse hiç ustaya gerek duyulmadı. Dev 3D yazıcı, bilgisayarda programlanmış bir şekilde bir rota üzerinden katmanlar halinde beton püskürtü. Malzeme olarak beton dışında, sadece cam, ahşap ve metal gerekti.

Daha önce de buna benzer projeler Fransa, Hollanda ve Çin'de yapılmıştı.

Proje tasarımcılarına göre, bu baskı tekniği malzeme, zaman ve en önemlisi maddi olarak yüzde 60'a kadar tasarruf imkanı sağlıyor. Ayrıca Kamp C yetkilileri, tekniğin geliştirilmesiyle, yakın gelecekte aynı evin sadece 2 günde yapılabileceği ileri sürdü.

Sunduğu birçok avantajlar nedeniyle, gelecekte birçok yapıtın 3D yazıcı sayesinde inşa edileceği düşünülüyor

 

Kaynak: Euronews

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3d yazıcıinşaat2 katlı evBelçikaWesterlo

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