İnşaat malzemeleriyle sanat: 'Tılsım' sergisi

Eserlerinin yapımında inşaat malzemesi kullanan Can Özsobay'ın 'Tılsım' adlı sergisi, dün sanatseverler ile buluştu. 20 eserden oluşan sergi, 24 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Beton ve macunu kazıdı, mala kullandı

Normalde fırça kullanmadığını ve figüratif çalışmadığını dile getiren Özsobay, ''Benim yaptığım iş aslında inşaat malzemeleriyle. Boya ve fırça var ama alt yapı ve yüzde 70’i inşaat malzemeleriyle. Bunu geliştirdiğim bir macunla tuvale aktardım. Beton ve macunu kazıyarak, mala kullanarak böyle bir sisteme geçtim” dedi.

''Tılsım savaşlarda, insanları ve askerleri koruyan büyük ögelerdi''

Sergisi hakkında bilgi veren sanatçı, ''Eski Osmanlı tılsımları ya da dünya tılsımlarıyla modern resmi bir araya getirip bir katman yaratmaya çalıştım ve adını ‘Tılsım’ koydum'' dedi. Özsobay, sergisinin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Eskiden hilye-i şerifler vardı, Hz. Peygamberi tanımlamak için bunlar hep evlerde asılı dururdu. Hilye-i Şerif bir sıfattır. Aileyi, evi korur. Tılsımın da bir koruyuculuk özelliği olduğu için ben tılsımı seçtim. Eski Osmanlı tılsımları ya da dünya tılsımlarıyla modern resmi bir araya getirip bir katman yaratmaya çalıştım ve adını ‘tılsım’ koydum. İnsanlar bunu evlerine astıkları zaman hem evlerini koruyabilirler. Buna bir mesaj ya da sıfat diyebiliriz. Tılsım savaşlarda, insanları ve askerleri koruyan büyük ögelerdi. Bunu da modern sanatla karıştırarak devam ettirmek istedim. Bizim eski kültürümüzdeki tılsımları günümüze taşıdım. Tılsım işin içine girince mistik bir hava, koruyuculuk, iç huzuru baz aldım. Evinize astığınız zaman huzurlu bir şekilde o resme bakabiliyorsunuz.”