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İnşaat işçisi yere çakılmaktan son anda kurtuldu

İşçi vinç ve tahta yardımıyla kurtarıldı

04 Aralık 2021 11:51

Rusya'nın başkenti Moskova’da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybetmesinin ardından metrelerce yüksekten yere çakılmaktan binanın demirlerine takılarak kurtuldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybetmesinin ardından inşaat halindeki binanın demirlerine takıldı. Metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtulan işçiyi, arkadaşları vinç ve getirdikleri tahta yardımıyla binanın penceresinden içeri çekti.

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