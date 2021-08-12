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İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

12 Ağustos 2021 21:30

Gaziantep'te, yapımı süren bir okul inşaatının çatı işlerini yapan işçinin ayakları bina ile çatı arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden uzun süre kurtulamayan işçi, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düşmek üzereyken kurtarıldı.

işçigaziantep

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