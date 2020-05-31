İnşaat işçileri CHP'li Çakırözer'e konuştu: Ne kısa çalışma, ne işsizlik maaşı; bin lira bile çok görüldü

İnşaat işçilerini sektördeki durgunluktan sonra bir de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını vurdu. Çoğunluğu sigortasız ve yevmiyeli çalıştırılan inşaat işçileri, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e konuştu. İnşaat sektöründe yaşanmakta olan durgunluğun ardından, salgın döneminde tamamen işsiz kaldıklarını belirten işçiler, “Biz yevmiyeli ve sigortasız çalışan inşaat işçileri bu süreçten en büyük darbeyi yedik. Üç ayda evlerimize tek kuruş girmedi. Ne kısa çalışma ödeneği, ne ücretsiz izin yardımı, ne de devletin dağıttığı 1.000 liralık yardımların hiçbirinden faydalanamadık” dedi.

Milletvekili Çakırözer “Yıllardır ekonominin, inşaatın gelişmesine katkı sağlayan kardeşlerimizin zor günlerinde onların yanında olmalıyız. Sigortaları olmadığı için hiçbir imkandan yararlanamayan işçilerin devlet mutlaka yanında olmalı” diye konuştu.

En çok inşaat işçileri etkilendi

Koronavirüs salgını sigortasız iş kollarında çalışmaya devam eden emekçileri daha çok etkilerden, sektörde yaşanan kriz nedeniyle iş bulamayan inşaat emekçileri salgından en çok etkilenen kesimler arasında yer aldı. Kriz nedeniyle günübirlik işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışan inşaat işçileri, salgın nedeniyle işsiz kaldı. CHP’li Utku Çakırözer, Eskişehir’de salgın nedeniyle işsiz kalan ve sigortasız çalıştırıldıkları için devletin hiçbir imkanından faydalanamayan inşaat işçileri ile bir araya geldi, sıkıntı ve talepleri dinledi.

Çakırözer: Önce kriz, sonra salgın vurdu

Eskişehir’de binlerce, Türkiye’de ise yüzbinlerce inşaat emekçisi olduğunun altını çizen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “İnşaat sektöründe yaşanan kriz nedeniyle bu sektörde çalışan emekçilerimiz zaten mağdur durumdaydı. Ustasından, işçisine emekçiler ayın belirli günlerinde, günübirlik işlerde çalışabiliyordu. Şimdi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını en fazla inşaat işçilerini vurdu” dedi.

İnşaat işçilerinin sigortasız çalıştırıldığı için mağdur olduğunu belirten Çakırözer, “Bu işçilerin yüzde 70’i, 80’i sigortasız çalıştırılıyor. Bu yüzden de sektör krize düştüğünde işsizlik sigortasından yararlanamıyorlar. Salgın döneminde iyice mağdur oldular. Sahipsiz desteksiz kaldılar. Hem iş yok. Hem de sigortaları olmadığı için kısa çalışma ödeneğine ve işsizlik maaşına başvuramadılar. Devletin verdiği bin liralık yardımlardan da faydalanamadılar” dedi. Çakırözer, devletin yüzbinlerce inşaat işçisine sahip çıkması çağrısında bulundu.

İşçiler "3 aydır evdeyiz" dedi

Üç aydır evde olduklarını dile getiren inşaat işçileri milletvekili Çakırözer’e yaşadıkları mağduriyeti şu şekilde anlattı:

"33 yıllık seramik ustası yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı, “33 yıllık usta olduğum halde emekli olacak kadar sigortam yok. Son iki yılda inşaat sektöründe sorun büyük. Sigorta sorunumuz var. Salgın sürecinde daha da mağdur olduk. Üç aydır belki üç ya da dört gün yevmiyeli iş bulabildim. Onun dışında tek kuruş kazancımız yok."

Bin lirayı bile çok gördüler

40 yıllık inşaat bir başka inşaat ustası da, “60 yaşıma gelmeme rağmen hala emekli olamadım. Çünkü bizim inşaatlarda sigorta sorunumuz var. Tek başıma 5 boğaza bakıyorum. Yardıma ihtiyacımız var. Bin liralık yardım diyorlar bize gelmedi. Bu yardımlar nereye gidiyor. Onu bile çok gördüler” dedi.

Yıllardır alçıpan ustalığı yapan inşaat emekçisi ise, “Korona döneminde mağduriyetimiz çok büyük. Devletimiz bu konuda bizlere destek vermiyor. Sigortasız çalışıyoruz. Devleti bize yol göstersin. Mağduriyetimizi görsün. Bir ayın birkaç günü çalışsak, 20-25 günü evdeyiz. Yardımlar için kaymakamlığa yardımda bulundum. Herhangi bir cevap gelmedi. Hiçbir yerden yardım alamadık” dedi.