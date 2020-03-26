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İnşaat İş Sendikası: Emaar yönetimine şantiyedeki hijyen yetersizliğinden bahsettik; 'Biliyoruz ama üretim devam edecek' dedi

"İsteğiyle ayrılmak isteyen işçilere şantaj yapıldı"

26 Mart 2020 18:22

Adil Ergin Bağcı

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer 'evde kalın' çağrısı yaparken İnşaat İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoya göre, İstanbul Kadıköy'deki otel şantiyesinin yemekhanesinde işçilere 'sosyal mesafe' önlemi gözetmeden yemek verildiği görüldü. 

İşçilerin durumuyla alakalı T24'e bilgiler veren İnşaat İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Tav-SERA ortaklığındaki şantiyede işçilerin durumuyla ilgili Emaar yönetimiyle görüştüklerini ve hijyen yetersizliği olan şantiyenin kapatılması ve işçilerin ücretli izne çıkarılmaları gerektiğini söylediklerini belirtti. Özgür buna karşılık yönetimden aldıkları cevabın "Biz de biliyoruz ama üretim devam edecek" olduğunu söyledi. 

İşçilere yönetim tarafından baskı yapıldığını ifade eden Özgür, "Kendi isteğiyle çıkmak isteyen işçilere şantaj yapıldı. Maaşından 600 lira kesileceği söylendi" dedi. 

Sendika yetkilisi Özgür işçilerin durumuyla alakalı Emaar yönetiminin kendilerinden öneri paketi talep ettiğini ve buna karşılık 40-50 maddelik bir öneri paketini yönetimin önüne koydukları ifade etti. Bu önerilerden sadece birkaçının yerine getirildiğini belirten Özgür, yönetime "Ya şantiyeye girer denetim yapar ve durumu kamuoyuyla paylaşırız ya da sizinle ilişkimizi keseriz" dediklerini vurguladı. 

Kendilerine şantiyedeki bir işçinin ateşlendiği ve 3 gündür doktora götürülmediği bilgisinin geldiğini söyleyen Özgür, bilgiyi teyit ettiklerinde sosyal medya hesaplarından yayımlayacaklarını belirtti. 

 

 

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