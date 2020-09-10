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İnşaat halindeki kilisenin kubbesi vinçten düştü!

O anları izleyenler korku yaşadı

10 Eylül 2020 11:25

Rusya’nın Tambov Bölgesi’ne bağlı Belomestnaya Kriusha şehrinde bir kilisenin inşaatı esnasında kilisenin kubbesinin takılması için bölgeye büyük bir vinç getirildi. 40 metre yüksekliğe kaldırılmaya çalışılan kubbe daha 10 metreye yükseldiği anda vincin ucu boşaldı. Kilisenin kubbesi büyük bir gürültüyle yere düşerken o anları izleyenler korku yaşadı.

Kilise inşaatında yaşanan kaza sırasında yere düşen kubbenin alt ve üst kısımlarında büyük bir hasar oluştuğu kubbenin tekrar imalathaneye götürülerek tamirat yapılacağı bu nedenle kilisenin açılış tarihinin uzadığı öğrenildi.

 

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