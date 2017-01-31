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İnşaat demiriyle öldürülmek istenen Caretta iyileşti, adı 'Hayır' oldu

31 Ocak 2017 18:17

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Caretta carettaların yumurtladığı dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın işletme hakkını alan DALÇEV’in, İztuzu kumsalına girmesi 29 Aralık gecesinden beri sürdürülen İztuzu Dayanışması nöbetiyle resmen engellenmişti. Resmi Twitter hesabından haberi veren İztuzu Dayanışması, inşaat çalışmaları sırasında yaralanan bir Caretta'nın videosunu paylaşarak, "Vahşi insanların inşaat demiriyle öldürmek istediği Caretta'yı hastanemizde iyileştirdik. Aydınlık bir Türkiye için ismini 'Hayır' Koyduk" notunu düştü.

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inşaat demiriİztuzu DayanışmasıHayırCaretta carettaDALÇEVnöbet

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