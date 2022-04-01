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İnkumu açıklarında batan gemi su altından parçalanarak çıkarılacak

Geminin enkazı sanayi dalgıçları tarafından su altı kaynak makineleri ile kesilerek parçalara ayrılacak

01 Nisan 2022 21:15

Bartın’ın İnkumu açıklarında kırılma sonucu batan Arvin gemisi su altından parçalanarak çıkarılacak. 

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan aldığı yükle Bulgaristan'ın Burgaz limanına seyir halinde iken fırtına nedeniyle İnkumu açıklarında demirleyen Palau bayraklı Arvin isimli gemi dev dalgaların arasında kırılarak battı. 17 Ocak 2021 günü saat 12.35'te meydana gelen olayın ardından 113 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki gemide bulunan 12 mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olumsuz hava koşullarına karşın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarında mürettebattan 6'sı sağ olarak kurtarıldı. Bartın Limanı'ndan karaya çıkarılan mürettebat Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadan ve denizden devam eden arama-kurtarma çalışmalarında kayıp 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Geminin diğer 3 mürettebatı ise yapılan tüm arama-kurtarma çalışmalarına karşın bulunamadı.

Daha önce su altı kameraları ile dalgıçlar tarafından görüntülenen, deniz yüzeyinin yaklaşık 20 metre altındaki gemi enkazının çıkarılması için çalışma başlatıldı. Özel bir şirket tarafından yürütülen ve 3 ay kadar süreceği tahmin edilen çalışmalarda 5’i gemi personeli, 10’u sektörün uzmanı dalgıçlardan olmak üzere toplam 15 personelin görev aldığı öğrenildi.

Çalışmalarda batan geminin enkazı sanayi dalgıçları tarafından su altı kaynak makineleri ile kesilerek parçalara ayrılacak. 

Kanyak: İHA

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