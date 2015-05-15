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İngiltere'yi karıştıran reklam; İnsan görünümlü robotlar satışa çıkıyor!

15 Mayıs 2015 16:27

İngiltere’de yayınlanan 30 saniyelik bu reklam ortalığı birbirine kattı. Reklamda, sentetik bir insan yani insana benzeyen bir robotun verdiği hizmetler anlatılıyor. Sally adındaki bu robot; evde bir hizmetçi gibi çalışıyor, bulaşıkları yıkıyor, yemek yapıyor, hatta ‘ailenizden biri gibi’ oluyor. Reklamın sonunda Persona Synthetics adındaki bir şirket, yakın zamanda insan robotların satışa çıkacağını müjdeliyordu. Reklamın yayınlandığı Salı günü, Google’da şirket adına 100 bini aşkın arama yapıldı. Şirketin web sitesini ise yarım milyon ziyaretçi tıkladı. Ancak bu reklam, aslında bir dizi tanıtımına aitti. Reklam; İngiliz TV kanalı Channel 4’te yakında başlayacak olan Humans adlı fütüristik dram türünde olacak bu dizinin ciddi bir tanıtım kampanyasının bir parçasıydı.

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