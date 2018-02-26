T24 LogoT24 Logo
Haberler

İngiltere'de meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

26 Şubat 2018 13:14

İngiltere'nin Leicester kentinden meydana gelen patlamada dört kişi yaşamını yitirdi. Leicestershire Polisi Pazar günü saat yerel saatle 19.00'da Hinckley Road'da meydana gelen patlamanın ardından meydanı kapatırken, polis meydana gelen patlamadan birden fazla kişinin sorumlu olduğu savının üzerinde durduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken Başkomiser Shane O'Neill, patlamanın 'terör saldırısı' olduğunu düşünmediklerini söyledi. Leicester kentinde Hinckley Road'da bulunan bir binada yerel saatle 19.00'da patlama meydana geldi. Leicester polis yetkililerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından binada yangın çıktı ve çok sayıda acil yardım ekibi olay yerine sevk edildi.

ETİKETLER

ingilterepatlamapatlamaingiliz polis4 yaralı4 ölü

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24