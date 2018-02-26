İngiltere'de meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

İngiltere'nin Leicester kentinden meydana gelen patlamada dört kişi yaşamını yitirdi. Leicestershire Polisi Pazar günü saat yerel saatle 19.00'da Hinckley Road'da meydana gelen patlamanın ardından meydanı kapatırken, polis meydana gelen patlamadan birden fazla kişinin sorumlu olduğu savının üzerinde durduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken Başkomiser Shane O'Neill, patlamanın 'terör saldırısı' olduğunu düşünmediklerini söyledi. Leicester kentinde Hinckley Road'da bulunan bir binada yerel saatle 19.00'da patlama meydana geldi. Leicester polis yetkililerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından binada yangın çıktı ve çok sayıda acil yardım ekibi olay yerine sevk edildi.