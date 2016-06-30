İngiltere'de Boris Johnson "O kişi ben olamam" diyerek başbakanlık yarışından çekildi

İngiltere'de, eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığına ve başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı. Boris Johnson, "Başbakanlık yarışına girmemeye karar verdim" dedi. Johnson, Muhafazakar Parti'nin kuracağı yeni hükümete mümkün olan her türlü desteği vereceğini söyledi. Başbakanlık için adı geçelerin başına gelen Johnson partili arkadaşlarıyla görüştüğünü ve "parlamentodaki koşullar ışığında" Muhafazakar Parti Genel Başkanı ve Başbakan olamayacağı sonucuna vardığını" belirtti. Avrupa Birliği referandumu öncesi birlikten çıkma yönünde yürütülen kampanyanın liderlerinden biri olan Johnson, "Londra ve İngiltere'nin AB'nin dışında çok daha iyileşeceğini" savundu. Johnson kısa açıklamasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti. Theresa May'in ismi öne çıkıyor. Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve Başbakanlık yarışına gireceğini açıklayanlar arasında İçişleri Bakanı Theresa May ve AB'den ayrılma yanlısı kampanyanın liderlerinden Adalet Bakanı Michael Gove ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Stephen Crabb de bulunuyor.