İngiltere, Prens Philip’e veda etmeye hazırlanıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni için hazırlıklar tamamlanırken, İngiliz halkı Windsor Kalesi'nin önünde toplanmaya devam ediyor.





İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor. Saatler sonra İngiltere halkı Prens Philip'e, Kraliçe II. Elizabeth ise 73 yıllık eşine veda edecek. Cenaze töreni için Windsor Kalesi'nde günlerdir devam eden hazırlıklarda sona gelindi. Kale etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, İngiliz halkı cenaze töreni öncesi Edinburgh Dükü'nü anmak için sabah saatlerinden itibaren Windsor Kalesi'ne gelmeye başladı.