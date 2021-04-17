T24 LogoT24 Logo
Haberler

İngiltere, Prens Philip’e veda etmeye hazırlanıyor

17 Nisan 2021 16:19

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni için hazırlıklar tamamlanırken, İngiliz halkı Windsor Kalesi'nin önünde toplanmaya devam ediyor.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor. Saatler sonra İngiltere halkı Prens Philip'e, Kraliçe II. Elizabeth ise 73 yıllık eşine veda edecek. Cenaze töreni için Windsor Kalesi'nde günlerdir devam eden hazırlıklarda sona gelindi. Kale etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, İngiliz halkı cenaze töreni öncesi Edinburgh Dükü'nü anmak için sabah saatlerinden itibaren Windsor Kalesi'ne gelmeye başladı.

Prens Philipcenzae töreniWindsor Kalesi

Diğer Videolar

Haluk Levent canlı yayında Nil Karaibrahimgil'in gitarını böyle sattı

Müzisyenler CHP önünde, hem dert yandı, hem türkü söyledi: "Cenazemize hoş geldiniz"

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları içinde isyan etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Haziran 2021

İki taraftar bir anda Neymar'ın üzerine atladı; biri ayakkabısını çalmaya çalıştı

Çocukların fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen kişilere tekmeli tepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'nun suçladığı eski KİPTAŞ Genel Müdürü: Burada Cumhurbaşkanımızın bir tane...

Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'yü soruşturan savcıya...

Ahmet Şık, Sedat Peker'in para aldığını açıklayacağı siyasetçinin AKP MKYK...

"Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyor,...

Hıncal Uluç'tan Süleyman Soylu'ya: Buyurun, İrem Derici meydan okudu işte size...

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç: İşte açıklanmayan son anket!.....

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'nun suçladığı eski KİPTAŞ Genel Müdürü: Burada Cumhurbaşkanımızın bir tane...

Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24