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İngiltere'nin Koronavirüs politikasını bir kova su ve delik şişe ile anlatmaya çalıştı

16 Mart 2020 19:09

İngiltere hükümetinin Koronavirüs'e karşı almakta imtina ettiği radikal kararı bir kova su ve delik bir şişe ile anlatmaya çalışan video en çok izlenenler arasına girdi.

Footman447 isimli kullanıcı tarafından Youtube'da yayınlanan ve 2 milyondan fazla tıklanan videoda, hükümetin aldığı kararın sağlık sistemine nasıl etki edeceği ve kararın alınmasının arkasındaki mantık bir kova su ve üzerinde delik açılmış bir şişe ile anlatılmaya çalışıldı. 

Hükümetin Koronavirüs ile mücadele stratejisinin mantığa aykırı olduğunu ancak aynı zamanda anlaşılabilir olduğunu söyleyen footman447 isimli Youtube kullanıcısı, elindeki su dolu kovayla çektiği videoda, "Buradaki kova nüfusu temsil ediyor; 60 milyon insan var ve hepsinin hasta olma kapasitesi var. Bu şişe de sağlık sistemini ve ne kadar hasta insanla başa çıkılabileceğini temsil ediyor" diyor. 

Şişenin su alma kapasitesinin tedavi edilebilecek insan sayısını, altındaki deliğin de iyileşen insan sayısını temsil  ettiğini belirten footman447, kovadaki suyu yavaş bir şekilde şişeye dökerek,  "Eğer bizim yavaş ve sürekli bir vaka akışımız varsa sağlık sistemimiz bununla başa çıkabilir. Kapasitemizi aşmayız ve savunmasız olanlar tedavi edilebilir ve hayata tutulabilirler" diyor. 

Daha sonra kovadaki suyu şişeye boca eden kullanıcı, "Eğer hepsi birden gelirse sağlık sistemimiz bununla başa çıkamaz ve bu noktada insanlar ölmeye başlar ve kaçınmamız gereken durum da bu" ifadelerini kullanıyor. 

Ülkdede Koronovirüs'e karşı önlemlerin yoğun vaka baskısı altında başlayacağını belirten kullanıcı konuşmasına şöyle devam ediyor: 

"Önümüzdeki birkaç hafta için yapılan plan, bazı enfeksiyonların gerçekleşmesine izin vermek ama bunu fazla aşmamak. Ve en üst noktada olunan an karantinaya ihtiyacınız olduğu an. Ağırdan almamız gereken nokta da burada başlıyor. Çünkü koca bir popülasyonu 8-12 hafta boyunca karantina altına alamazsınız, bu işe yaramaz. İnsanlar buna boyun eğemez."

"Yani bu gecikmenin sebebi duyarsızlık, insan ırkını ıslah etmek ya da sosyal Darwinizm gibi şeyler değil. Bunun sebebi basitçe karantina yoluyla sadece tek bir şansımızın olması. Herkesi evlerinin içinde tutmak ve bunun gerçekten işe yaraması için kısıtlı bir zamanımız var. Ve bunu seviye şişenin tepesindeyken, tam taşmaya başlayacağı noktada yapmalıyız. Eğer karantinayı bu evrede yaparsak gelecek birkaç ay için enfeksiyonu yavaşlatabiliriz. Fakat bu kova tamamen dolu olduğunda ve karantinayı bırakır bırakmaz taşma olacak ve gerçekten ihtiyacımız olduğu anda insanları evlerinde tutma ve virüsü yavaşlatma gücünü kaybedeceğiz."

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