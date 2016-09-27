İngiltere Dışişleri Bakanı, Erdoğan hakkında yazdığı şiirle ilgili soruyu cevapladı

Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında sürpriz bir soruya da muhatap oldu. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantının soru-cevap kısmında, İngiliz Financial Times gazetesinin muhabiri Laura Pitel, Johnson'a İngiltere'de 4 ay önce düzenlenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasındaki sözlerini hatırlattı. Johnson, "4 ay önce dile getirdiğiniz Türkiye ile ilgili sözlerinizden dolayı özür dileyecek misiniz?" diye soran İngiliz gazeteciye sinirlenmedi, gülümseyerek şaşırdığını söyledi. Johnson, "Bu hiçbir şekilde detaylı konuşmalarımızda dile getirilmedi. Ta ki sen bunu dile getirene kadar" dedi.