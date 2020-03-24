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İngiltere’deki sokağa çıkma yasağına rağmen Türk mahallesi hareketli

24 Mart 2020 13:14

İngiltere genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası, başkent Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Harringay bölgesinde yasağa rağmen hareketlilik sürüyor.

İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülke genelinde sessizlik hakim oldu. 300 bin Türk’ün yaşadığı başkent Londra’da sessizlik hakim. Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzey Londra’da bulunan Harringay bölgesinde ise yasağa rağmen sokaklar hareketli.

İngiltere genelinde alınan önlemle gereği evlerinden çıkamayan vatandaşlar market alışverişini online gerçekleştirirken, Türk mahallesinde manav, bakkal ve fırın aktif bir şekilde çalışıyor. Harringay bölgesinde bulunan restoranlar sadece paket servis hizmeti verirken, bakkallar ve manavlar günlük çalışmaya devam ediyor.

Yasak kararı sonrası sokaklarında sadece kırmızı otobüsleri görmek mümkünken, Londra’da bulunan Türk mahallesi Harringay’de günlük trafik sıkışıklığı devam ediyor.

(İHA)

 

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